LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | si comincia! Attesa anche oggi molta pioggia

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.24 VIENE DATO ORA IL VIA UFFICIALE! BUON DIVERTIMENTO! 12.23 Roglic raggiunge la coda del gruppo. 12.21 Ovviamente finché Roglic non tornerà in gruppo non verrà dato il via ufficiale. 12.18 Altri piccoli problemi per Primoz Roglic, che è costretto a fermarsi ancora. 12.15 Concentrandoci sul percorso odierno, quest’si andrà da, per un totale di 196 chilometri con 2600 metri di disllo. Nella prima parte ci sarà un tracciato piuttosto nervoso, con diversi saliscendi. Dal traguardo intermedio di Villa Minozzo comincerà la lenta ascesa verso i 1527 metri di altitudine del Passo delle Radici, GPM di seconda categoria (4,2 km al ...