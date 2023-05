LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | rimangono in due in avanscoperta dopo i primi 20 chilometri

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.54 Proseguono gli scatti: ci prova Magnus Cort Nielsen, la EF Education Easypost vuole entrare in questa fuga. 12.53 Ripreso immediatamente il contrattacco, il gruppo non si dà ancora pace. 12.51 Si è creato un gruppetto di contrattaccanti di cinque uomini. Vediamo tra di loro Davide Formolo (UAE Team Emirates), ma il gruppo è lì. 12.49 Ripresi i tentativi di contrattacco. 30” per Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) e Derek Gee (Israel-PremierTech). 12.46 Intanto pochi minuti fa abbiamo visto Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) all’ammiraglia Altri uomini provano a riportarsi sulla coppia di testa. 12.45 Si screma ancora il gruppetto di testa, De Marchi forza e stacca la coppia della Soudal-QuickStep! ...