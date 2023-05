LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | inizia la lunga discesa | fuggitivi con 3’45” sul gruppo

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL MEDICO DI EVENEPOEL RIVELA: “SOLO POCO PIU’ DI UN RAFFREDDORE”. POI ATTACCA RCS COSA E’ SUCCESSO TRA CORRIDORI ED RCS: PERCHE’ VOLEVANO ACCORCIARE LA TAPPA TUTTI I RITIRATI DEL15.02 Finisce la salita anche per il, che scollina a”. C’è stata selezione nel finale. Vedremo in fondo allacome sarà la situazione in. 15.01 Davide Formolo a fare l’andatura. Mark Cavendish prova a dare tutto per resistere. Non manca molto alla fine della salita. 15.00 Accelerazione indelle squadre di classifica. C’è chi si stacca in fondo almentre il ...