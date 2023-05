LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | Gee | De Marchi e Cort si giocano la vittoria

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL MEDICO DI EVENEPOEL RIVELA: “SOLO POCO PIU’ DI UN RAFFREDDORE”. POI ATTACCA RCS COSA E’ SUCCESSO TRA CORRIDORI ED RCS: PERCHE’ VOLEVANO ACCORCIARE LA TAPPA TUTTI I RITIRATI DEL17.13 VINCE MAGNUS! Altro gran colpo del danese che beffa Gee e De. 17.12 ULTIMO CHILOMETRO! 17.11 Gee prova ad anticipare!gli ritorna sotto, Deinvece ha perso qualche metro. 17.10 A tre chilometri dall’arrivo il vantaggio rimane di 40 secondi. 17.09 Cambi che continuano ad essere regolari nel terzetto al comando, quando si sta per arrivare sul lungomare di. 17.08 ULTIMI CINQUE ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

Dopo il giorno di riposo e con Geraint Thomas in Rosa in seguito all'abbandono di Remco Evenepoel, il Giro d'Italia riparte oggi con la 10a frazione. La Scandiano-Viareggio, di 196 km, inaugura la sec ...Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la ...