LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | fuga di quattro uomini con Davide Bais e De Marchi | Vlasov staccato

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.52 Ribadiamo il quartetto di testa: Alessandro De(Jayco-AlUla), Derek Gee (Israel-PremierTech), la maglia azzurra(Eolo-Kometa) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) hanno quasi 4? di vantaggio sul gruppo principale. 13.49 Ricordiamo che il russo al momento è al sesto posto in classifica a 1’03” di svantaggio da Geraint Thomas. Se così fosse, Lennard Kamna diventerebbe il leader della formazione tedesca. 13.47 ATTENZIONE, perché Aleksandr(Bora-Hansgrohe) è segnalato in ritardo sul gruppo principale. E qui si sale ancora per 34 chilometri, questa tappa rischia di diventare un calvario per il russo… 13.45 Si trasforma ...

Ild'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Archiviato il primo giorno di riposo, ild'Italia riparte con la seconda ...L'operazione, denominata "Sotto Traccia", ha sgominato undi prestiti a usura nel capoluogo etneo. La Procura etnea ha raccontato di "un sommerso e parassitario sistema di prestiti illeciti". Le ...... oltre alle prove e i pre - party sbattuti inper il mondo, le spese da sostenere anche per la ... Un pass e seguiamo ilsul grande schermo nella sala sopra i camerini. Zero sbavature Lo show ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: tante salite nella prima parte, volata non scontata OA Sport

Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la ...Continua il tour di Rocco Commisso per scuole ed atenei fiorentini. Oggi ospite del polo universitario di Scienze Sociali a Novoli, il presidente della Fiorentina ha parlato di fronte a studenti ...