LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | fuga a tre con De Marchi | gruppo a 45?

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL MEDICO DI EVENEPOEL RIVELA: “SOLO POCO PIU’ DI UN RAFFREDDORE”. POI ATTACCA RCS COSA E’ SUCCESSO TRA CORRIDORI ED RCS: PERCHE’ VOLEVANO ACCORCIARE LA TAPPA TUTTI I RITIRATI DEL17.03 Dopo aver rifiatato, si rimette a tirare un indomito Scaroni. 17.01 Ultimi 10 chilometri! 17.00 45 secondi il vantaggio dei fuggitivi: con ogni probabilità non basterà per riuscire a contenere il ritorno del. 16.59 ANCORA CADUTA! Stavolta a terra ci finisce Thomas Gloag. 16.58 Alessandro Deha preso qualche metro di vantaggio: grande qualità in discesa. 16.56 Dopo un piccolo strappetto, adesso c’è un po’ di discesa che può permettere agli ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

Dopo il giorno di riposo e con Geraint Thomas in Rosa in seguito all'abbandono di Remco Evenepoel, il Giro d'Italia riparte oggi con la 10a frazione. La Scandiano-Viareggio, di 196 km, inaugura la sec ...Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la ...