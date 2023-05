LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | De Marchi e Gee in fuga con 3’25” sul gruppo

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.23 Bais ha definitivamente raggiunto Cort Nielsen, coppia all’inseguimento del duo di testa. 13.20 Intanto, secondo Radio Corsa, Bais si sta riportando su Cort Nielsen. Il loro margine verso Dee Gee sembra però ancora difficile da colmare. 13.18 Fra una decina di chilometri il primo traguardo volante di giornata, quello di Villa Minozzo. 13.15 Percorsi fino ad ora poco meno di 35 chilometri in corsa. 13.12 Ora è la Movistar di Fernando Gaviria a fare l’andatura in, con lo svantaggio salito a tre minuti. 13.09 Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) è ancora a 35” dal duo in testa e ha qualche chance residua per agganciarsi. Per quanto riguarda Bais, a 1’30”, sembra ...