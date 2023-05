LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | colpo di Cort | terzo De Marchi Thomas in rosa

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL MEDICO DI EVENEPOEL RIVELA: “SOLO POCO PIU’ DI UN RAFFREDDORE”. POI ATTACCA RCS COSA E’ SUCCESSO TRA CORRIDORI ED RCS: PERCHE’ VOLEVANO ACCORCIARE LA TAPPA TUTTI I RITIRATI DEL17.18 16 vittorie in stagione per la EF che oggi ha davvero piazzato un gran bel. 17.16 26 vittorie in carriera per Magnus: il danese si esalta nelle fughe da lontano e ha la sparata del finisseur. 17.15 A spuntarla nella volata di gruppo è stato invece Mads Pedersen, quarto. 17.13 VINCE MAGNUS! Altro grandel danese che beffa Gee e De. 17.12 ULTIMO CHILOMETRO! 17.11 Gee prova ad ...

La pioggia, il freddo e una fuga segnano la decima tappa del. A Viareggio, dopo 196km e 2600 metri di dislivello, arrivano in tre a giocarsi la tappa dopo una lunghissima fuga: è Magnus Cort Nielsen a vincere battendo Gee e De Marchi nello sprintfinale. In ......lo vedrà impegnato in autunno con nove date inper l'Italia tra novembre e dicembre. Una bella occasione per tutti i suoi fan, che potranno tornare a vedere i concerti di Mecna con iin ...... e ancora THEON CROSS dei SONS OF KEMET (UK) e SAITÜN (SVI), in un verodel mondo a tempo di ... e molti altri, in un succedersi di, dj set e performing arts, dal mattino alla notte, sui ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

Dopo il giorno di riposo e con Geraint Thomas in Rosa in seguito all'abbandono di Remco Evenepoel, il Giro d'Italia riparte oggi con la 10a frazione. La Scandiano-Viareggio, di 196 km, inaugura la sec ...Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la ...