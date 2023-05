LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | Bais e De Marchi in una fuga di quattro | il gruppo insegue a 4?

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.14 Sempre stabile intorno ai 4’10” il vantaggio dei battistrada su untirato sempre dalla Movistar. 14.12 Ricordiamo l’interessante composizione del quartetto di testa: Alessandro De(Jayco-AlUla), Derek Gee (Israel-PremierTech), Davide(Eolo-Kometa) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost). 14.09 I corridori sono in salita da circa 20 km e ne mancano circa 20 allo scollinamento. 14.06 Arriva la notizia anche del ritiro di Simone Petilli (Intermarché). 14.04 25 km allo scollinamento di Passo delle Radici, dove la visibilità sarà piuttosto limitata dalla nebbia. 14.01 La pioggia continua a cadere copiosa sui corridori. Non c’è un attimo di tregua ...

Giro d'Italia, la 10^ tappa in diretta live Sky Sport

Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la ...