LIVE Giro d’Italia 2023 | Scandiano-Viareggio in DIRETTA | Bais e Cort Nielsen raggiungono De Marchi e Gee in testa | 4? per loro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.34 E l’aggancio arriva!arrivano su Gee e De, sono in quattro ora in vantaggio! 13.32 Si stanno avvicinando Magnuse Davide: la coppia all’inseguimento è data a 28” di ritardo da Gee e De. 13.30 E anche Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) non è segnalato in condizioni fisiche perfette, almeno per quanto riferisce Radio Corsa… 13.28 Intanto si segnala un altro ritiro, è quello di Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), arrivato terzo sul Gran Sasso. 13.26 Alessandro De(Jayco-AlUla) e ...