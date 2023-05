LIVE Giro d’Italia 2023 in DIRETTA | pioggia di ritiri | vince Cort Nielsen Caruso risale in classifica

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALEIL MEDICO DI EVENEPOEL RIVELA: “SOLO POCO PIU’ DI UN RAFFREDDORE”. POI ATTACCA RCS COSA E’ SUCCESSO TRA CORRIDORI ED RCS: PERCHE’ VOLEVANO ACCORCIARE LA TAPPA TUTTI I RITIRATI DEL17.27 La nostrafinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 17.26 Ladei Gran Premi della montagna: 1 BAIS Davide 104 EOLO-Kometa 2 PINOT Thibaut 50 Groupama – FDJ 3 VACEK Karel 36 Team Corratec – Selle Italia 4 GHEBREIGZABHIER Amanuel 26 Trek – Segafredo 5 HEALY Ben 24 EF Education-EasyPost 6 PARET-PEINTRE Aurélien 22 AG2R Citroën Team 7 DE MARCHI Alessandro 21 Team Jayco AlUla 8 ...

La pioggia, il freddo e una fuga segnano la decima tappa del Giro d'Italia 2023. A Viareggio, dopo 196km e 2600 metri di dislivello, arrivano in tre a giocarsi la tappa dopo una lunghissima fuga: è Magnus Cort Nielsen a vincere battendo Gee e De Marchi nello sprint finale.

LIVE Giro d'Italia 2023, Scandiano-Viareggio in DIRETTA: quattro uomini in fuga sotto la pioggia battente, gruppo a 4'20'' OA Sport

Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il grande assente in gruppo è Remco Evenepoel. Dopo aver vinto domenica la tappa di Crans-Montana...