LIVE – Giro d’Italia 2023 | decima tappa Scandiano-Viareggio | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Lascritta delladel, che torna in scena dopo il giorno di riposo con ladi 196 chilometri. Prima parte di giornata molto mossa e adatta alle fughe, poi però un finale che si prospetta velocissimo sulle strade della provincia di Lucca. Si riparte con Remco Evenepoel di nuovo in maglia rosa, Sportface vi racconterà tutto senza farvi perdere nulla fin dalla partenza. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING: PERCORSO E ALTIMETRIA IL CALENDARIO COMPLETO DEL, I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV Segui ila partire ...