(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - L'ondata disull'è destinata a persistere almeno fino al weekend e oggi potrebbe causare problemi soprattutto in Emilia-Romagna, dove è scattata un'rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna fino a mezzanotte, con le scuole chiuse da Ravenna a Bologna. La Protezione civile ha diramato un'arancione per altre tre regioni, Marche, Sicilia e Campania, e gialla per 10, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Sotto osservazione ci sono soprattutto il Ravennate e la Romagna, il Bolognese, la pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Il cumulo di acqua nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia con le precipitazioni che continueranno fino a domani. ...

L'Italia nella morsa del ciclone, allerta maltempo da Nord a Sud AGI - Agenzia Italia

