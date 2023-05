L’inutile delitto contro le nostre vite del Covid al Giro d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Quel che so di corse in bicicletta resta fermo alle immagini fissate nell’epica, sudore polvere fango e la gente sulla strada, perché il ciclismo è ancora, nonostante tutto il male che gli hanno fatto, uno sport del popolo. Non sono bravo come @giostuzzi che saprebbe distinguere una pedalata nella nebbia di un passo alpino, quando è sincera e quando è truffaldina. Ma mi ricordo anche la tragedia del ciclismo impestato di pasticche e farmaci. Forse ora va meglio, ma c’è da restare a bocca aperta per la delusione a vedere quel che succede ald’2023, centoseiesima edizione. Partito quando l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva già dichiarato, e pure in ritardo, che la pandemia diera finita. Invece il campione favorito, la maglia rosa, il belga Remco Evenepoel, è stato fatto ritirare e rimpatriare alla svelta ...