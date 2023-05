L’Inter è in finale di Champions League

AGI - È in corso la semifinale di ritorno di Champions trae Milan.'Euroderby che vale un biglietto per ladi Istanbul. Il tifo è assordante, i 40 mila di San Siro fanno sentire la loro voce. Si parte dal 2 - 0 dell'andata. La cronaca - 74' GOL ...... la semifinale di ritorno di Champions League,'ultimo passo ...'ultimo passo prima delladi Istanbul del prossimo 10 giugno,...contro Milan. Si riparte dal vantaggio nerazzurro , firmato ...... costretto alla sostituzione nel primo durante ladi ...Mkhitaryan ha superato i 3300 minuti in campo con la maglia dell', ...'unico infortunio lo aveva accusato a inizio stagione , sempre ...

Champions League, Inter-Milan vale la finale di Istanbul - Sportmediaset Sport Mediaset