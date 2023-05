L' Inter batte ancora il Milan e vola in finale di Champions

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Con un gol di Lautaro Martinez, l'di Simone Inzaghiile forte del 2-0 dell'andata, conquista ladiLeague dopo 13 anni. Martinez è andato in gol al 74esimo dopo un primo tempo in cui le squadre hanno avuto diverse occasioni. Lo stadio di San Siro che ha ospitato quello che è stato ritenuto un derby europeo, è andato completamente sold out stabilendo il record assoluto con 75.567 spettatori e un incasso pari a 12.547.765 euro. Ora la squadra di Inzaghi attende di conoscere la sfidante che sarà la vincente fra Manchester City e Real Madrid per poi iniziare a pensare a Istanbul dove si giocherà la finalissima.

