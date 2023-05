L’indecente attesa di un segnale di pace da chi è stato aggredito

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Al direttore - Finalmente un uninominale a doppio turco.Giuseppe De Filippi Al direttore - Peter Gomez (il Fatto quotidiano): “Indecente che chi è contro le armi sia accusato di filoputinismo”. Se si è solo contro le armi degli ucraini non è indecente, è osceno.Michele Magno Indecente è, più che altro, che tutti coloro che giustamente si augurano di arrivare presto allaattendano undinon da chi aggredisce ma da chi è. Al direttore - Sabato 13 maggio è divenuto il 25 aprile di Giorgia Meloni. Il fascismo di oggi non lo si combatte con l’antifascismo di ieri. Non esiste un “reggimento degli immortali.” L’antifascismo non è un diritto acquisito in perpetuo. Quando viene il momento occorre saper esserlo di nuovo, non basta rivendicare di esserlo stati. E’ tanto più ...