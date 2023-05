Libri | Vespa su Kennedy | È stato un mito | ma pieno di difetti

(Di martedì 16 maggio 2023) "Dopo sessant'anni le cose vanno guardate con un'ottica diversa. Lui èun, ma era undi, che ha fatto tanti errori. Era unche, in fatto di bulimia sessuale, se la batteva bene con Berlusconi, tanto per essere chiari: tanto è vero che non so se al secondo mandato gliel'avrebbero perdonata. Però il messaggio della nuova frontiera è una cosa che lo ha portato dove è giusto che stia. Anche se di errori ne ha fatti parecchi, come la Baia dei Porti e anche in Vietnam". Così il giornalista Brunosu John Fitzgeralda Roma a margine della presentazione del suo ultimo libro proprio sull'ex presidente Usa, dal titolo ', fu vera gloria? Amori e potere di un'.

