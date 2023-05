L' ho visto e Salvini rompe il silenzio | come sta Berlusconi

(Di martedì 16 maggio 2023) "L'hoin forma, combatteun leone. Spero di poterlo tornare presto a incontrare a casa e non più in una stanza d'ospedale", le parole di Matteoa Firenze sull'incontro con. Poi sul caso Fabio Fazio: "C'è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un'offerta che spero per lui sia consistente di un'emittente televisiva privata. Siamo in democrazia, auguri e buon lavoro. Penso che la Rai, cosìl'intero Paese possa contare su tante donne e tanti uomini altrettanto in gamba senza che nessuno ne faccia una questione di Stato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Grande soddisfazione" viene messa a verbale pure da parte di Matteo, contento "per la ... O meglio, sulle agende,che nella maggioranza i programmi non sempre coincidono alla lettera. Per ...... Matteo, il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani ed il ... L'autodromoquindi non sono come una pista di asfalto. "È una comunità, con la sua storia e la sua ...... dopo le elezioni europee, lo 'show - down' con il suo unico avversario di una qualche entità (che i suoi voti sono determinanti per l'esistenza dell'attuale maggioranza) Matteo: con ...

Salvini: Ho visto Berlusconi in forma, combatte come un leone ilmessaggero.it

Meloni rafforzata dal voto pensa al premierato. Il leghista rilancia sull'"Italia federale" E Ancona La città chiave di questa tornata elettorale, storica roccaforte rossa, è ancora in bilico e chiss ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...