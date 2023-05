L'ex-medico della Juve | 'Pogba? Il ginocchio c'entra anche con questo infortunio Niente vacanze per essere ok'

...quest'anno sarà anticipato al 13 di agosto Intanto sappiamo che se l'Organizzazione mondiale... purché ilse ne assuma la responsabilità). In maglia rosa c'è Geraint Thomas. Il 36enne ...Lo spiritostroncatura però, di norma, è molto goliardico, ma l'analisi testuale è abbastanza ... infatti, spopola il fenomeno dei cosiddetti "divulger": quei professionisti in ambitoe ...Non è riuscito così il tris all'uscente Coletta il, civico del centrosinistra, disarcionato ... è attesa la conferenza stampa del Partito Democratico sui risultatiprima tornata delle ...

Il medico della Trek: "Tamponi e scelte: funziona così la gestione dei casi Covid" La Gazzetta dello Sport

L'ex medico sociale della Juventus tra il 1995 e il 2016, e oggi direttore di Isokinetic Torino, Fabrizio Tencone ha parlato a Tuttosport dell'infortunio di Paul Pogba, l'ennesimo stagionale e questa ...Verdetto processo chirurgia plastica Villa Sofia: 7 anni a Tutino, 4 anni a Sampieri. Il verdetto del processo relativo agli interventi di chirurgia ...