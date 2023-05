L’ex marito | Cesare Cremonini e il compagno di Malika Ayane | ospite a Oggi è un altro giorno

(Di martedì 16 maggio 2023) Chi sonoe l’attualediè unil 16 maggio 2023? Nel 2005, a 21 anni,diventa madre di Mia, figlia avuta dal suodell’epoca. Nel 2009, la cantante ha iniziato una relazione con il collega, conclusasi nel 2010. Successivamente ha iniziato una nuova relazione Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale si è sposata in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia è stato poi celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1 dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. La ...

Vanessa Incontrada , showgirl di origine spagnole, nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una foto in cui è sorridente conRossano Laurini , da cui nel 2008 ha avuto il figlio Isal , che ora ha quasi 15 anni . Nell'ultimo periodo la Incontrada si è mostrata più volte in compagnia di Laurini e non sono mancati ...... illudendo sia suo fratello che il suo. La Logan junior le ... e farà di tutto per stare in compagnia del, ma un imprevisto ... ottenendo'effetto contrario rispetto a quello desiderato. Hope ...All'indomani della decisione della Spd che non caccerà iledcancelliere dal partito nonostante i suoi stretti ...con'...