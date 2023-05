Leverkusen-Roma semifinale Europa League | 18-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 16 maggio 2023) Lapiena di cerotti e in totale emergenza per battere 1-0 ilha dovuto pescare nel serbatoio del settore giovanile che ha prodotto Bove autore della rete che permette a Mourinho di andare sul campo dei tedeschi a giocare con due risultati su tre per qualificarsi. L’andata come da previsioni è stata una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ad arbitrare Bayer(all'andata 1 - 0 per i giallorossi all'Olimpico) sarà lo sloveno Slavko Vincic con i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic assistenti, il bosniaco Irfan ...L'altra semifinale di ritorno, Bayer, sarà invece diretta dallo sloveno Slavko Vincic che avrà come assistenti di linea i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Slovena anche ......esserci nel ritorno di Europa League contro il Bayer Paulo Dybala dopo la non convocazione contro il Bologna sta continuando a lavorare per cercare di esserci nel ritorno di Europa League della...

Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno in programma giovedì NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le semifinali ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.