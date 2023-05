L' Europa gela l' Italia sul Mes | niente trattative e ratifica rapida

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) Il via libera al Mes da parte dell'non dovrebbe essere oggetto di trattativa. È questa la sintesi del messaggio che arriva da Bruxelles, dove oggi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiuso una due giorni di Eurogruppo ed Ecofin. «La riforma del Mes è stata definita da tutti gli Stati membri, quindi è importante che gli Stati membri procedano alla», ha ribadito il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri delle Finanze Ue. Ma il punto è che l'ok di Roma al nuovo Trattato del Mes non dovrebbe essere vincolato all'ottenimento di altre concessioni su altri dossier. «Naturalmente, se inizi a collegare ogni cosa, diventa più difficile far avanzare le cose e quindi tratterei ogni file a sé stante», ha detto chiaramente Dombrovskis, ...