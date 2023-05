L’Eredità | Flavio Insinna senza parole | il gesto finale della campionessa

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel corso dell’ultima puntata deè rimasto basito dal comportamento: cosa è successo. In questi ultimi anniha preso pienamente possesso del ruolo di conduttore de ‘’, programma storico di Rai Uno che ha visto al timone grandissimi conduttori come Amadeus, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Inizialmente, infatti, il pubblico del primo canale lo ha messo a confronto con il compianto Frizzi, palesando la propria preferenza per il conduttore precocemente scomparso e criticando apertamente il sostituto.rimane basito dalla risposta– Ansa Foto – Grantennistoscana.itIn una situazione così ...