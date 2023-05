Leonardo Savian Cecchetti morto in un incidente La lettera del pediatra che l' ha soccorso | ' Non sai cosa avrei dato per salvarti'

PORDENONE - Le parole di Giorgio Cuffaro, il pediatra pordenonese che ha rianimato il piccoloCecchetti morto a soli due anni nell'incidente stradale avvenuto a Motta di Livenza . 'No, non sono stato un eroe. Ho solo fatto, nel miglior modo possibile, il mio dovere, di medico e ...- Le parole di Giorgio Cuffaro , il pediatra pordenonese che ha rianimato il piccolo 'No, non sono stato un eroe. Ho solo fatto, nel miglior modo possibile, il mio dovere, di medico e cittadino. ...Un addio doloroso:Cecchetti , il piccolo eroe che ha lottato fino all'ultimo per un mese intero , è volato in cielo. Questa triste notizia ha toccato profondamente la comunità di Caorle , in provincia ...

