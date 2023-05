L' Effetto Schlein non c' è | FdI | Lega e Forza Italia tengono i grandi Comuni

(Di martedì 16 maggio 2023) Puntava a riconquistare la roccaforte di Siena e a confermarsi ad Ancona. Era il risultato minimo che si era imposta la segretaria del Partito democratico. Invece, per il momento, dovrà attendere il secondo turno. L'«», se c'è stato, non si è visto. I risultati del primo turno delle elezioni amministrative dicono tutt'altro: al momento il centrodestra non perde nessuno dei capoluoghi di provincia che amministra. Anzi: strappa al centrosinistra il Comune di Latina. Sono tredici lecittà dove si è votato: otto sindaci uscenti di centrodestra, cinque di centrosinistra. In sei casi bisognerà aspettare il secondo turno per conoscere il verdetto delle urne (Vicenza, Siena, Massa, Terni, Ancona e Brindisi). Ma ci sono già alcuni risultati definitivi. Oltre a riconquistare Latina, il centrodestra si riconferma a Sondrio ...

Non pervenuto. Vediamo nel dettaglio come è cambiato il risultato elettorale del Partito Democratico nei 5 anni che ci separano dal 2018, quando quasi tutti i comuni capoluogo di ...Al secondo turno si faranno i conti per capire se il famoso "" esiste o no, e anche se i voti M5s arriveranno ai candidati dem indipendentemente dalle indicazioni palesi o occulte di ...Nessuna spallata, niente, a sei mesi dall'insediamento il governo può concentrarsi sull'agenda. O meglio, sulle agende, visto che nella maggioranza i programmi non sempre coincidono ...

