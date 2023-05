L'editoria italiana vuole scandalizzare (ma non troppo)

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Non mi aspettavo di trovare in ben due titoli, sulla classifica dei libri più venduti, quella paroletta breve che inizia per c- e finisce per -azzo. È la conseguenza inevitabile della proliferazione di volumi che ostentano la paroletta, così che ora risulti “c***o” ora risulti “ca**o” (mai una che rechi “c**zo”, chissà perché), rivelando una tendenza dell’, anzi un andazzo. Primo: gli italiani comprano libri solo per le copertine, quindi sono richiamati maggiormente da quelle che si comportano come un tizio che sbrocchi all’improvviso in uno spiazzo. Secondo: i libri germinano per analogia, quindi, se uno mette la paroletta in bella vista e vende dieci copie in più, altri ne approfitteranno per emularlo sperando di essere comprati come rimpiazzo. Terzo: agli italiani piace fingere di essere liberi, quindi amano la finta libertà ...