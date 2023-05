Questo pomeriggio, a Tricase, in provincia di, unatedesca di 79 anni è deceduta dopo essere scivolata e aver battuto la testa su una scalinata vicino a una spiaggia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari ...Unatedesca di 79 anni è morta questo pomeriggio a Tricase, in provincia di, dopo essere scivolata ed aver battuto la testa su una scalinata nei pressi di una spiaggia. Sul posto sono ...... incidente in riva al mare: muoreCronaca [ 16/05/2023 ], preoccupano le condizioni di Hjulmand. Altri biglietti in vendita per- Spezia Sport [ 16/05/2023 ] A Brindisi la V ...

Lecce, turista tedesca cade su scalinata vicino a spiaggia e muore

La donna è morta sul colpo davanti agli occhi del marito e di altri turisti presenti che erano lì sul posto i carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.(Adnkronos) – Una turista tedesca di 79 anni è morta questo pomeriggio a Tricase, in provincia di Lecce, dopo essere scivolata ed aver battuto la testa su una scalinata nei pressi di una spiaggia. Sul ...