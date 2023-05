Lecce | si ferma Hjulmand | domani gli esami per il problema alla coscia

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilsi preparasfida contro lo Spezia: tegola per Marco Baroni, che rischia di perdere il capitano,Ilprepara lo scontro diretto di domenica nel lunch time contro lo Spezia. In occasione dell’allenamento odierno però Morten, capitano dei pugliesi, si è dovutore. Di seguito il report del club. «Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.durante l’allenamento ha accusato unmuscolaredestra, che verrà valutatoattraversostrumentali., al mattino, seduta di allenamento al Via del Mare».

"Non sila nostra corsa per la cura tempestiva di malattie rare". È quanto hanno dichiarato Fabiano ... turista tedesca muore davanti al marito Cronaca 16 Mag 2023, mamma insulta e minaccia ...Problema per Baroni durante gli allenamenti della squadra ad Acaya.- Preoccupazione in casaper le condizioni del capitano, Morten Hjulmand. Il calciatore, nel corso dell'allenamento mattutino ad Acaya, ha accusato un problema alla coscia destra, la cui entità verrà valutata domani ...

Lecce, si ferma Hjulmand: presenza in dubbio per la gara con lo ... Sportitalia

Non solo rapporti societari in loco. Non solo contatti con la ‘Ndrangheta per l’approvvigionamento di fiumi di cocaina. Ma anche un interesse negli appalti pubblici e in particolare ...Archiviato il pari con la Lazio, il Lecce sta preparando la delicata sfida contro lo Spezia che metterà in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. I salentini non possono steccare l'appuntamento, ...