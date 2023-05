Leao titolare nel ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Pioli prima e dopo la sconfittalo Spezia erano state abbastanza chiare: seviene convocato è perché può partire dal primo minuto. Ed è stato proprio così. Dopo l’elongazione al muscolo lungocoscia destra rimediata dopo pochi minutipartita di campionatola Lazio, l’attaccante portoghese ha saltato la partita con lo Spezia e l’andatadi, ma stasera ci sarà. Questa titolarità muove qualcosa nella squadra. Messias vaal posto di Saelaemekers a destra, mentre anche in difesa, per contrastare la fisicità di Dzeko, Pioli schiera Thiaw al posto di Tomori. Foto: LaPresse

Inzaghi conferma l'undici titolare del derby d'andata: Dzeko affianca Lautaro, in regia c'è Calhanoglu (e non Brozovic). Pioli recupera Leao che gioca dal 1', dentro Messias preferito a Saelemaekers.