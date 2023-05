Le parole e le lacrime di Kate Winslet per la figlia Mia Threapleton ai Bafta

(Di martedì 16 maggio 2023)ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista aiMusic Awards di domenica 14 maggio 2023: “Se potessi dividere questo premio in due parti, regalerei l’altra metà a mia”, ha annunciato l’attrice di I am Ruth, la serie televisiva che le ha permesso di conquistare la prestigiosa statuetta. “Grazie, grazie mille. Questo significa molto perché rappresenta quanto i piccoli drammi televisivi britannici possano ancora essere potenti”, ha commentato tra lela stella del cinema. La vincitrice, infatti, è la protagonista principale dell’ultimo lungometraggio di Dominic Savage, uno spin–off della serie antologica I Am… in cui,, indossa i panni di Ruth, una madre che lotta contro la costante paura di perdere la ...

Compleanno conper Fiorello a 'Viva Rai2!'. Alle prime luci dell'alba arriva la dedica speciale della ... lasciando lo showman commosso e senza. A 'Viva Rai2!' la festa continua con ...L'abbiamo fatto insieme, piccola", dice questecommossa, Kate Winslet, nell'accettare il ... che l'ha applaudita senza trattenere le. "'I Am Ruth' è stato realizzato - ha detto - per le ...... come si vede dalle immagini, non solo a tenuto a stento lema è rimasto davvero senza fiato e senza

Stankovic tutto cuore: si commuove per le parole di Corrado Tedeschi su DAZN DAZN

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Compleanno con lacrime per Fiorello a 'Viva Rai2!'. Alle prime luci dell'alba arriva la dedica speciale della ...Angelica a sorpresa dal tetto del Glass suona e canta per la prima volta in pubblico una dolcissima versione di 'Io vagabondo', lasciando lo showman ...