Non guarisce dal problema alla caviglia che perdura dal fallaccio di Palomino, del quale è tornato a parlare anchedomenica sera. "Non è un dubbio. Paulo è un grande dubbio per Leverkusen" ...... gli uomini dihanno superato 1 - 0 il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di ... Anche il segno Gol è un'possibile: 2.06 per Leovegas, 2.05 per Bet365 e Starcasinò Bet. La ...... a quel punto andrebbe ad escludere la strada che porta all'amico José. Sul portoghese si era anche discusso di un possibile ritorno al Real Madrid., questa, scoraggiata dalla ...

Le ipotesi di Mourinho senza Dybala Corriere dello Sport

A quel punto Mourinho lo ha lasciato a riposo con il Milan e il Monza concedendogli 19 minuti contro l’Inter e 13 contro il Bayer Leverkusen. Infine lo ha lasciato a casa per l’ultimo impegno di ...Roma ha trovato l’erede di Josè Mourinho, una pista clamorosa che porta a smuovere le acque anche in casa bianconera ...