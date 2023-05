Le Iene | Belen cade e il video diventa virale grazie alla mamma

Leggi su europa.today

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto pronto per partire con una nuova puntata de Le, ricca di servizi, interviste, inchieste e ospite. L’inizio è affidato come sempre all’ingresso ‘regale’ dioRodriguez con i comici presenze fisse in studio. Fasciata in un bellissimo tubino lungo lilla con stampa floreale, entra la...