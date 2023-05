Lavoro | Calenda | ' serve salario minimo' | Bersani ' per farlo dobbiamo vincere elezioni'

... "Una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante", scrivesui social. "Ma immagino ...mesi sia in prima fila con noi per incalzare il governo con proposte relative a industria e. ...... "Una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante", scrivesui social. "Ma immagino ...mesi sia in prima fila con noi per incalzare il governo con proposte relative a industria e. ...La prima ad annunciare l'addio al partito di Carloè Giulia Pigoni , consigliera regionale ... Pigoni rimarca ilsvolto nel corso degli anni verso l'obiettivo di una casa comune dei ...

Lavoro: Calenda, ‘serve salario minimo’, Bersani ‘per farlo ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Questo governo incentiva i contratti spazzatura e questa è una verità”. Così Pier Luigi Bersani a Di Martedì con Carlo Calenda. “La battaglia -dice il leader di Azione- va ..."All’autorità che ha manifestato Carlo Calenda preferisco l’autorevolezza di Matteo Renzi, che anche quando ha fatto dei passi indietro ha sempre messo al centro il progetto. Ed è Renzi la risorsa ind ...