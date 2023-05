Lautaro Martinez | «Nettamente superiori al Milan! In finale uniti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)è il MVP UEFA del derby Inter-Milan, con il gol che è valso ladi Champions League. Anche a Inter TV arrivano le dichiarazioni del Toro dopo il trionfo.! –festeggia per Inter-Milan: «C’è tantissimo lavoro, sacrificio e responsabilità. Sono molto felice per questo che abbiamo raggiunto tutti insieme,come abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo avuto un calendario durissimo, con squadre forti che ci fanno spendere tanto: siamo molto contenti. Il momento più bello e quello più duro? Sicuramente è difficile da trovare, perché già in settimana si viveva un’atmosfera a Milano incredibile. Ho fatto di tutto, ho detto ai ragazzi in spogliatoio che c’era tanta storia di fuori: l’hanno capito. Abbiamo giocato due partite dove ...