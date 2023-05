Lautaro-gol | Inter in finale di Champions | troppo poco Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Un gol diMartinez e l'è indiLeague.nella semidi ritorno in casa dei nerazzurri. Dopo il pesante 2-0 dell'andata, arriva l'1-0 del ritorno in una gara solo apparentemente più equilibrata. La rete del Toro argentino a un quarto d'ora dalla fine sancisce la superiorità degli uomini di Simone Inzaghi, che hanno rischiato di vedersi riaprire il confronto solo in un paio di occasioni nel corso del primo tempo. E ora, in casa del Diavolo, si apre ufficialmente il processo a Stefano Pioli: la squadra è arrivata senza forze fisiche e mentali all'appuntamento decisivo della stagione. Una stagione che per essere "salvata" dovrà concludersi in crescendo con la qualificazione alla prossima ...