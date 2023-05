Laura Castelletti è la prima sindaca di Brescia

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI -non ha deluso le aspettative di chi già la dava per vincente e sarà ladonna nella storia dia guidare la città. Classe 1962, laè sposata e ha due figlie, Margherita di 30 anni e Caterina di 24. Dal 2013 al 2018 è stata Vicedicon deleghe alle attività culturali, sistema museale e bibliotecario urbano, rapporti con enti e istituzioni di promozione culturale, promozione turistica della città e gemellaggi, innovazione e nuove tecnologie e smart city. I cittadinini hanno così dimostrato di non voler cambiare idea, anzi partito, dandole un mandato di vera e propria fiducia in questa tornata di elezioni comunali. Affianco a Emilio del Bono per cinque anni, ...