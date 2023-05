Latte prodotto non da mucche | ma da lieviti

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) La startup di food-tech Remilk ha ottenuto l’autorizzazione da parte di Israele per avviare la produzione di proteine del latte mediante un processo di fermentazione basato sul lievito, rendendole “chimicamente identiche” a quelle presenti nel latte e nei latticini di mucca. Secondo la startup, questo latte “senza” è privo di lattosio, colesterolo, ormoni della crescita e antibiotici. All’inizio di quest’anno, le autorità di Singapore avevano già autorizzato la vendita di questo tipo di latte, e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ne ha confermato la sicurezza per il consumo umano. In parallelo, durante l’evento Tuttofood presso la Fiera di Milano, Coldiretti, Filiera Italia, Assica, Assolatte Unaitalia e Assocarni hanno lanciato “la prima alleanza contro l’invasione di cibo sintetico sulle tavole globali e su settori strategici del vero Made in ...