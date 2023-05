Lascia l’autobus in mezzo alla strada e prende un cornetto al bar | autista Atac pizzicato sui social – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) Autobusto incon le quattro frecce e pausaal bar. La denuncia arriva via Twitter, da un utente con nickname Kerberos che ha ripreso la scena. Nel, girato intorno all’una di notte, si vede l’dell’abbandonare il veicolo in via Casilina, tra i quartieri Borghesiana e Finocchio, a Roma. Dopo avertocon le quattro frecce, entra in una pasticceria ed esce poco dopo con un sacchetto bianco in mano. Secondo l’autore del, si tratta di un. A quel punto, l’uomo supera i cassonetti della spazzatura, torna a bordo del veicolo e rila sua corsa. Dal filmato si riesce anche a leggere il ...