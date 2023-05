Landini Cgil | ' Dal governo nessuna apertura | pronti alla mobilitazione in ogni modo'

Maurizio, segretario generale della, ha confermato la mobilitazione per protestare contro i provvedimenti del governo Meloni, che sembra aver chiuso qualsiasi spazio di trattativa con le parti ...... in effetti, è il metodo utilizzato dal Governo a infastidire e preoccupare, Cisl e Uil. Per ... ha lamentato Maurizio. Confermando ad Avvenire che il nodo è con quale rappresentanza si ...È un peccato che la partecipata manifestazione milanese di, Cisl e Uil di sabato scorso passi alla storia più per una incredibile affermazione del segretario dellaMaurizioche per l'avvenimento in sé. Ma viene davvero da chiedersi, con costernazione, come faccia un sindacalista, uno qualunque " figuriamoci poi il numero uno della" a dire che "...

La Cgil di Landini spinge per arrivare «fino in fondo» con le proteste, ma Cisl e Uil frenano. Le riforme del fisco, della previdenza e degli assetti istituzionali gli appuntamenti decisivi ...Middle placement Mobile «Manifestazioni che stanno avendo un grande successo. Mi aspetto una grande manifestazione anche sabato a Napoli», aggiunge Landini a Rai 3. Serve «un cambiamento, non logiche ...