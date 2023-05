Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 Limited Edition

(Di martedì 16 maggio 2023) è una serie speciale di soli 40 esemplari dedicata alla, supercar da pista per c lienti - piloti sviluppata dalla Squadra ...

Performante Essenza SCV12 Limited Edition è una serie speciale di soli 40 esemplari dedicata alla Essenza SCV12 , supercar da pista per c lienti - piloti sviluppata dalla Squadra ...A tutti fibra di carbonio Sulla nuovaPerformante Essenza SCV12 è stato fatto ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, che riprende il ...Lapresenta un'edizione speciale dellaPerformante : riservata esclusivamente ai clienti piloti della hypercar da pista Essenza SCV12 , sarà prodotta in soli 40 esemplari dal ...

Lamborghini presenta Urus Performante Essenza SCV12 Lamborghini

Lamborghini ha presentato una nuova serie speciale a tiratura limitata della Urus Performante dedicata a Essenza SCV12. L’evoluzione del super SUV del Toro, prodotta in soli 40 esemplari, sarà ...Lamborghini ha svelato una nuova edizione speciale Urus Performante. Solo 40 esemplari saranno prodotti in esclusiva per i possessori di Essenza SCV12. L'Urus Performante "Essenza SCV12" in edizione l ...