Lamborghini Urus - Essenza SCV12 | un' edizione speciale per la Performante

(Di martedì 16 maggio 2023) Lapresenta un'della: riservata esclusivamente ai clienti piloti della hypercar da pista, sarà prodotta in soli 40 esemplari dal dipartimentoAd Personam in modo da consentire a ogni acquirente una configurazione unica ed esclusiva. Ispirazione racing. L'della super-Suv di Sant'Agata Bolognese è caratterizzata da un design dedicato e da dettagli ispirati al mondo delle corse. Spicca, per esempio, l'ampio utilizzo di elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, che riprende il trattamento della scocca scelta dal cliente: non solo cofano motore e tetto, ma anche copribrancardi, specchietti e la cornice in ...

E per coronare uno dei suoi più grandi sogni, di recente Lautaro si è regalato una, il SUV estremo del brand, che conosciamo molto bene, noto per la sua potenza eccezionale di 650 ...La nuovaPerformante Essenza SCV12 Limited Edition è riservata esclusivamente ai clienti - piloti della hypercar da pista, prodotta in soli 40 esemplari . La realizzazione dell'edizione ...ha presentato un'edizione speciale dellaPerformante riservata esclusivamente ai possessori della supercar da pista Essenza SCV12 . Si chiamaEssenza SCV12 Special Edition è sarà prodotta in soli 40 esemplari. Questo esclusivo modello in serie limitata sarà costruito dal dipartimentoAd Personam. In questo modo, ...

Lamborghini: ecco la Urus Performante “Essenza SCV12” Motorsport.com - IT

Francesco Totti coltiva una passione da far girare la testa: ecco qual è la vera passione dell'ex calciatore della Roma!Lamborghini presented the Urus Performante Essenza SCV12, an exclusive model limited to 40 units, only available to those who already own ...