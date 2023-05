L’allenatore è sul punto di accordarsi con il Palace per la prossima stagione

(Di martedì 16 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Crystalvorrebbe che Roy Hodgson rimanesse in carica la. L’inglese, che compirà 76 anni entro la fine dell’anno, è tornato di recente al Selhurst Park dopo che Patrick Vieira è stato licenziato dal suo ruolo all’inizio della. E nonostante siapiù anziano della Premier League, Hodgson non ha mostrato segni di cedimento. Altre Storie / Ultime notizie Guidando gli Eagles dal foraggio per la retrocessione a una squadra a metà classifica, lo status di massima serie degli Eagles è già stato assicurato e ci sono ancora due partite ...

... guidata da un giovane, Palladino, a cui piace fare la ... a cui piace fare la partita e non subirla, chiunque sia'... e in Conference deve compiere il miracolo di battere il Basileasuo ...... intanto Sergej ieri è stato festeggiatosito del club per il ...il 15 maggio del 2019 nella finale di Coppa Italia vinta contro'...squadra più equilibrata (ancora non è stato scelto, ...A far precipitare la situazione si è messa anche'ultima ... dopo uno scoraggiante primo tempo che si era concluso già3 - 0. ... vicedella nazionale svizzera dal 2001 al 2014: "È uno ...