L’allarme di Confesercenti | chiudono due negozi all’ora

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 maggio 2023)dueogni ora. Le botteghe di quartiere continuano progressivamente a diminuire, a vantaggio della grande distribuzione. A lanciareè uno studio di: a fine anno si conteranno oltre 52mila imprese del commercio in meno rispetto al 2019. Con la tendenza attuale, la stima per i prossimi sette anni, da qui al 2030, è di una contrazione di circa 73mila (-11% sul totale), ad un ritmo di 18spariti al giorno. Sparisce una media di duel’ora Più che le chiusure di, il problema è la mancanza di nuove aperture. Nel 2022 sono nate solo 22.608 nuove attività, il 20,3% in meno del 2021. Un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 43mila imprese che hanno abbassato per sempre la saracinesca, e che fa chiudere ...