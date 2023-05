Ladri di merende in asilo a Palermo | rubato cibo degli alunni

La struttura scolastica in questi anni più volte è stata presa di mira daiLa struttura scolastica in questi anni più volte è stata presa di mira dai. Tags: furtoLa struttura scolastica in questi anni più volte è stata presa di mira dai

Ladri di merende in un asilo a Palermo: rubato cibo degli alunni StrettoWeb

La struttura scolastica in questi anni più volte è stata presa di mira dai ladri 1' DI LETTURA L’asilo nido comunale “La Malfa”, in via Cristodulo, ad Acqua dei Corsari a Palermo, è stato preso nuova ...L’asilo nido comunale «La Malfa», in via Cristodulo, ad Acqua dei Corsari a Palermo, è stato preso nuovamente di mira dai vandali. Questa mattina, all’apertura del cancello, il personale della struttu ...