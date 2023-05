(Di martedì 16 maggio 2023) "L'è statail" , sono queste le pesanti accuse lanciate alla Selección di Scaloni da parte di Diego Lugano , ex difensore dell'Uruguay (che d'ora in avanti sarà ...

"L'Argentina è stata aiutata a vincere il Mondiale" , sono queste le pesanti accuse lanciate alla Selección di Scaloni da parte di Diego Lugano , ex difensore dell'Uruguay (che d'ora in avanti sarà ...... il soldato Chelsea Manning, assolta da parte del tribunale militare dalla più gravedi aver aiutato il nemico. Ma è il mito più insidioso e, costruito fin da subito in chiave ..., da lavare in tribunale quindi. Se necessario con doppio lavaggio. Il Ministro Niang si ritiene soddisfatto ora che il suo accusatore ha ricevuto 'solo' 6 mesi di libertà ...

L’accusa infamante all’Argentina: “L’hanno aiutata a vincere il Mondiale” Corriere dello Sport

"Forse sono arrivata con troppo entusiasmo e aspettative troppo alte. Non ce la faccio più. Basta con accuse infamanti, voglio andare via, in un’altra regione. Non dirò dove, ho così tante paure che ...Ancora una svolta nella torbida vicenda che vede coinvolto Dani Alves accusato di stupro. L’avvocato dell’ex calciatore è uscito allo scoperto svelando il contenuto di alcuni video che dimostrerebbero ...