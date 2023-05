Laboratorio online di giornalismo calcistico | invia la tua iscrizione

(Di martedì 16 maggio 2023)) dicon calciomercato.com, con stage retribuito in redazione. ISCRIZIONI APERTE QUI PER ENTRARE IMMED...

... in programma a Roma il 30 maggio - sala Giubileo dell'Università Lumsa (dettagli in agenda)... Giraud è stato determinante nel lavoro del Campus de la Transition, uncooperativo di ...Pavimento pelvico in salute: ungratuitoaperto a tutti Giovedì 19 maggio alle 20,30 una lezione gratuitadedicato al benessere femminile, partendo dalla salute del pavimento pelvico. Un'idea di Giorgia ...Al mattino, l'Arena si trasforma in undi giornalismo per gli studenti delle scuole e, grazie alla collaborazione con One Podcast, saranno ospiti anche Alessia Lanza, Diego Passoni e ...

Un laboratorio online sul legame tra migrazione e sviluppo | Rivista ... Rivista Africa

Roma, 15 maggio 2023–Dopo la Run Rome The Marathon dello scorso marzo, Entain Italia rinnova il supporto a Sport Senza Frontiere a sostegno di Joy ...