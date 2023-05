La sfilata scuba di Gucci a Seoul

(Di martedì 16 maggio 2023) Rullo di tamburi. Al via laCruise 2024 di, Corea del Sud. Ospita lo show Palazzo Gyeongbokgung, una delle meraviglie del mondo che la maison contribuirà a restaurare. A fare a passerella sono i portici dell’antico palazzo, affacciati sul grande cortile delle cerimonie animato da un gioco di luci a intermittenza che evocava a tratti un cielo stellato, a tratti un qr code. Il vocabolario globale dellacommunity Qui è andata in scena una collezione che ha messo insieme più piani temporali e spaziali – rivolta ai giovani e ai giovanissimi del nuovo millennio, cita gli Anni 90 di Seattle, l’heritage fiorentino, lo stiledei primi anni 2000 e l’eleganza del design orientale in chiave kawaii – con un’eterogeneità simbolo del multiculturalismo che caratterizza la community ...

