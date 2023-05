La sfilata di Gucci a Seoul mixa heritage fiorentino | grunge | scuba | e cyber goth Dalle borse agli abiti da sera | ecco le foto dei look e degli accessori più belli

(Di martedì 16 maggio 2023) Rullo di tamburi. Al via laCruise 2024 di, Corea del Sud. Ospita lo show Palazzo Gyeongbokgung, una delle meraviglie del mondo che la maison contribuirà a restaurare. A fare a passerella sono i portici dell’antico palazzo, affacciati sul grande cortile delle cerimonie animato da un gioco di luci a intermittenza che evocava a tratti un cielo stellato, a tratti un qr code. Il vocabolario globale dellacommunity Qui è andata in scena una collezione che ha messo insieme più piani temporali e spaziali – rivolta ai giovani e ai giovanissimi del nuovo millennio, cita gli Anni 90 di Seattle, l’, lo stiledei primi anni 2000 e l’eleganza del design orientale in chiave kawaii – con un’eterogeneità simbolo del ...

Palazzo Gyeongbokgung a Seoul, la location della Cruise 2024. Niente a che vedere con il rigore formale emerso dalle Fashion Week Autunno Inverno 2023 - 24, dove ha portato la Cruise 2024 a Seoul. Si tratta del più vasto palazzo reale della Corea ad aver ospitato per la prima volta una sfilata di moda.

Lo streetwear borghese di Gucci Cruise sfila a Seoul. Il legame di Gucci con la Corea del Sud è iniziato 25 anni fa, quando la maison ha aperto il suo primo flagship store nella capitale coreana nel 1 ...La sfilata di Gucci in Corea del Sud mixa heritage fiorentino (sugli accessori) grunge, scuba, e cyber goth per un risultato ultra cosmopolita ...