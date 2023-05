La scrittrice transgender che racconta il desiderio di tornare a essere uomo | «Si parla di diritti ma c’è ancora ignoranza»

(Di martedì 16 maggio 2023) “Detransition, baby” è il romanzo d’esordio di Torrey Peters,, newyorkese (d’adozione).la storia di una trans che scopre che la sua compagna vuolee che ha messo incinta una donna. I tre valutano allora l’ipotesi di formare una famiglia tutti insieme. Peters hato oggi della sua opera in un’intervista a Repubblica. «Più che un messaggio, volevo trasmettere una domanda», spiega. «Il libro si apre con tre persone che si chiedono se possono formare una famiglia piuttosto inconsueta e, senza fare spoiler, finisce con la medesima domanda. La risposta non esiste, nel senso che non ce n’è soltanto una: l’importante è chiedersi quali sono i nostri desideri, senza romanticizzare né la famiglia classica, né la famiglia queer». La famiglia ...

Arriva in Italia "Detransition, baby", il romanzo d'esordio della scrittrice transgender che sarà a Torino al Salone del libro.